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Kredi çekerek uyuşturucu temin ettiği iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

31.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:48 Kredi çekerek uyuşturucu temin ettiği iddia edilen şüpheliler yakalandı
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
Kentte piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis, plakasını belirlediği aracı İzmit ilçesinde durdurup şüpheliler E.K. ve O.K'yi yakaladı.
Araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 150 gram esrar, 322 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan poşetler ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, kısa süre önce bankalardan kredi çekerek uyuşturucu madde temin ettiği öğrenildi.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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