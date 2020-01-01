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Kredi çekerek uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

01.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:46 Kredi çekerek uyuşturucu temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak dün adliyeye sevk edilen şüpheliler E.K. ve O.K'nin savcılık sorgulamaları tamamlandı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün kentte piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda şüpheliler E.K. ve O.K. yakalanmıştı.
Araçlarında ve şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu, 150 gram esrar, 322 uyuşturucu hap, bir hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ele geçirilmişti.
Emniyete götürülen şüphelilerin, kısa süre önce bankalardan kredi çekerek uyuşturucu temin ettikleri öne sürülmüştü.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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