Haberler » Güncel » Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular - Haber

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldularERZURUM Sancak Atlıspor Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu.

14.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:52
Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular
ERZURUM Sancak Atlı Kulübü, bankadan kredi çekerek 6-9 tarihlerinde 'da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılarak üçüncü oldu. Kulüp Başkanı Saffet Fidan, Erzurum'un, 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama bunu herkes bilsin ki ciridin ana yurdu Erzurum'dur dedi.
Merkez Palandöken ilçesinde 3 yıl önce kurulan ve gösterdiği büyük bir performansla Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Sancak Atlıspor Kulübü cirit takımı Ankara'ya gidecek para bulamayınca kulüp başkanı Saffet Fidan bankadan 15 bin lira kredi çekti. 25 kişilik ekiple şampiyonaya katılmak üzere Ankara'ya giden Sancak Atlıspor Kulübü bir büyük başarıya daha imza atarak üçüncü oldu. Ciritin anayurdu Erzurm olmasına rağmen Uşaklı ciritcilere verilen değeri kıskandıklarını vurgulayan Saffet Fidan, 28 yıldır bu şampiyonluğu Erzurumlu ciritciler elde ediyordu. Ancak bu yıl sahipsizlik belimizi büktü. Bende 15 bin lira kredi çekip kulübü Ankara'ya götürdüm. 3 yıllık bir kulüp olmamıza rağmen şampiyonada üçüncü olduk. Bir, iki ve dördüncülüğü Ankara'ya vekilleri, belediye başkanları ve halkı ile birlikte çıkarma yapan Uşak takımları kazandı. Erzurum'un şampiyonada güçlü isimler vardı. Ancak maddi imkansızlık nedeniyle onlarad birşey yapamadı. Sahipsizlik yüzünden 28 yıl sonra şampiyonluğu kaptırdık diye konuştu.
Atasporu ciritin anavatanı Erzurumdur diyerek yeni bir tartışmayı başlatan Başkan Fidan, Bu spor Erzurum'da asırlardır oyananır. Şu anda 20 kulüp bulunmakta. 28 yıldır da Türkiye şampiyonu bu şehirden çıkıyordu. Atasporu ciriti yaşatmak için özellikle köylerimizde büyük bir gayret veriliyor. Bu spor babadan oğluna devredilir. Her erkek çocuk kçük yaşta at binmesini öğrenir ve bıyıkları terlemeye başladığında takımdaki yerini alır. Öyleki artık genç kızlarımız bile bu spora sahip çıkmaya başladı. Ancak devlet büyüklerimizin destek vermemesi elimizi kolumu bağlıyor dedi.
Kredi çekip, gittikleri şampiyonada üçüncü oldular

Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:22 DHA YURT BÜLTENİ - 4 - Haber
10:21 13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor - Haber
10:20 Çocuğa darp ve hırsızlıkla suçlayana karşı koruma kararı aldırdı - Haber
10:18 Sosyal medya aldatma oranlarını arttırdı - Haber
10:16 Sokak köpeğini çalı süpürgesiyle kaşıdı taktir kazandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
14.12.2019 10:31:11