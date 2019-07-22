Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Bankalar birbiriyle yarışa girdi

Pazar rekabetinde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını göz ardı etmeyen bankalar, yaz aylarını kampanyasız geçirmiyor. Bankalar bireysel ve ticari müşterileri için çok sayıda kampanya yürütüyorlar. Bireysel müşterilerin tatil planlarını dikkate alan bankalar, ihtiyaç kredilerine ağırlık verirken, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri de unutmuyorlar. KOBİ'ler, ihracatçılar ve turizmciler için kampanyalar var. Bankaların kampanyalarında öne çıkan özellikler ise uygun faiz oranları ve vadeler.

KAMPANYANIN GÖZDESİ TURİZMCİ

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerimizin ihtiyacı olan tüm bankacılık işlemlerinin tek seferde topluca ücretlendirilmesi, böylece maliyetlerinde öngörülebilirlik sağlanması amacıyla ürün ve hizmetlerimize tek bir ödemeyle toplu halde ve avantajlı fiyatlarla erişebilecekleri Esnafa Özel Paketleri oluşturduk. POS ücretleri ve hesap işletim masrafları ile tercih ederlerse belirlenen ciroya kadar POS komisyonlarını almıyoruz.

Paketlerimizi turizm sektörü kapsamında özelleştirerek, otel, restoran ve kafeler, eğlence tesisleri, ulaşım hizmetleri, seyahat acenteleri, hediyelik eşya mağazaları alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını optimum seviyede karşılayacak şekilde oluşturduk. Sektörün mevsimsel özelliğini de göz önüne alarak altı aylık olarak oluşturduğumuz ve küçük-orta ölçekli işletmeleri odağına alan Turizm Paketlerimiz çeşitli tutarlarda POS peşin işlem cirosu da içeriyor." dedi.

3 AY ERTELEMELİ ÖDEME

Akbank Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz,"Akbank olarak yaz döneminde de müşterilerimizin ihtiyaçlarında yanında olmaya devam ediyoruz. Tatil, evlilik hazırlığı, bayram alışverişi, taşınma harcamaları, okul açılış hazırlıkları gibi nedenlerle özellikle yaz aylarında müşterilerimizin ihtiyaç kredisi talepleri artırıyor. Harcamaların arttığı bu dönemde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak amacıyla 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı hazırladık. Yüzde 1,85'ten başlayan avantajlı faiz oranlarımız ile şimdi kredi kullanan müşterilerimiz ilk taksit ödemelerini Kasım ayına kadar erteleyebiliyor, üstelik 60 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor.

KOBİ Tarifeleri(KOTA), tarife içeriğindeki havale, EFT, çek tahsilatı, çek karnesi, hesap cüzdanı/hareketi yazdırma gibi bankacılık işlemlerinden belli adetlerle sınırlı olmak üzere aylık, 6 aylık veya yıllık ücret karşılığı yararlanabilmeyi sağlıyor." şeklinde konuştu.

TATİL HARCAMASINA 12 AYLIK TAKSİT

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Yapı Kredi World ile de müşterilerimiz Türkiye'nin önde gelen seyahat operatörleri kanalı ile yaptıkları yurt içi tatil harcamalarını 12 aya kadar taksitlendirebiliyor. Dönemsel olarak hayata geçirdiğimiz bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarımız ile müşterilerimizin yaz ayları dönemindeki ihtiyaçlarına destek oluyoruz. 60 aya kadar vade seçeneği ve uygun faiz ile ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Kredi işlemlerini, şubelerimizin yanı sıra; Yapı Kredi Mobil ve İnternet Bankacılığından da hızlıca halledebiliyorlar. KOBİ bankacılığı kapsamında müşterilerimizin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına özel pek çok farklı kredi ürünümüz bulunuyor." dedi.

HIZLI KREDİYLE 5 LİMİT VERİYOR

DenizBank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, "Hızlı Krediler, İşletme kart, KGF Teminatlı Krediler, KOBİ Tarife ve Paketleri ana başlıklarında hizmetler sağlıyoruz. Acil nakit ihtiyaçlarınız için Ticari Kurtaran Hesap, Taksitli Ticari Kredi ve Taksitli Alışveriş imkanı sunan İşletme Kart ürünümüzle şubeye gitmeden, kredi limit başvurusu yapabiliyor, eğer onaylanır ise hemen kredi limiti alıyor, ATM veya telefondan kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi ihtiyacınıza hızlı bir başka çözümümüz HIZLI KREDİ. Esnaf boşluk TC No.'nuzu 3280'e göndermeniz halinde ticari kurtaran hesap, işletme kart, DBS, taksitli ticari kredi ve taşıt tanıma sistemini de içeren 5 ayrı limit tanımlıyoruz." ifadelerini kullandı.

GURBETÇİYE YAZ KREDİSİ

Şekerbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, "Tatil dönemi olan yaz aylarında bireysel müşterilerimizin artan finansman ihtiyaçlarını avantajlı koşullarda karşılamaları amacıyla kredi kampanyaları düzenliyoruz. Yaz aylarında memleketlerini ziyaret eden yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza özel Memleketim Paketi ile binbir emekle elde edilen birikimlerin değer kazanmasına destek oluyoruz. Yazın binalarının yalıtım ve izolasyon işlerini tamamlamak isteyen müşterilerimizin yoğun talebine EKO kredi ürünümüz ile finansman desteği veriyoruz. Müşterilerimize 18 ay vadeye kadar yüzde 0 faiz ve 60 aya varan vadelerle taksitlendirme yapıyoruz." dedi. (Milliyet)