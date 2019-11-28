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Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor

Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce polis kocasını kalp krizi sonrası kaybeden 68 yaşındaki Leyli Özalpay, çektiği 20 bin liralık krediyi ödeyemediği için perişan olduğunu söyledi 2 torununa bakan ve örgü işleyip ek gelir sağlayan Özalpay,...

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:34
Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor
Kahramanmaraş'ta 14 yıl önce polis kocasını kalp krizi sonrası kaybeden 68 yaşındaki Leyli Özalpay, çektiği 20 bin liralık krediyi ödeyemediği için perişan olduğunu söyledi
2 torununa bakan ve örgü işleyip ek gelir sağlayan Özalpay, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis kocasının 14 yıl önce kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından kredi çektiğini ve maddi zorluklar yaşadığını söyleyen Leyli Özalpay (68), hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Özalpay (68), eşinin vefatını ardından, eşinden ayrılan oğlunun 2 çocuğuna da bakmak zorunda kaldı. Farklı zamanlarda yaptığı alışverişler ve banka kredileri nedeniyle yaklaşık 20 bin lira borcu nedeniyle de sıkıntılı günler yaşayan Özalpay, eşinden kalan emekli maaşını de diğer çocuklarıyla kanunen paylaştığını anlattı. Özalpay, " eşiyim, eşim vefat ettikten sonra maddi manevi zorluk yaşadım. Çocuklarıma ve torunlarıma bakmak zorunda olduğum için kredi çekmek zorunda kaldım. Aldığım maaş ile ancak kiramı ödeyebiliyorum. Kızlarım da dul olduğu için onlara da kredi borcu kesiliyor. Aslında hiç kimse krediye bulaşmak istemez ama ben mecbur kaldım. Havalar soğudu ve benim şuan evimde yakacak odunum ve kömürüm yok. Oğlumda eşinden ayrıldığı için şuan iki torunuma bakıyorum. Onların odun kömür ihtiyaçları, mutfak masrafları, kredi kartları ve kira da eklenince çok zor günler geçiriyorum. Şuan komşuların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum" dedi.
Para kazanabilmek için örgü işleyip sattığını belirten Özalpay, "Bazen parasıyla komşuların yünlerini yıkıyorum. Onlarda yardımcı olmak için bana bu şekilde iş imkanı sağlıyorlar. Şu an yaklaşık 20 bin lira kredi kartı borcum var. Nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum, hayırseverler ve yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.
Kredi çıkmazına giren yaşlı kadın yardım bekliyor

Kalp Krizi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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