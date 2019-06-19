19.06.2019 10:53
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Görünüm negatif kaldı. Geçtiğimiz günlerde de Moody's, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu düşürmüştü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü. Görünüm negatif kaldı. Moody's geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu düşürmüştü.

Kurumun Türk bankalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Not indirimi esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artarak bankaları, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riske maruz bırakması; hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması; faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: Euronews.com
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