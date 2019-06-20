Kredi faizlerinin yüksek olması ipotekli satışları vurdu

Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, mevduat faizlerindeki yüksek getiri, kredi faizlerinin yıllık yüzde 20'nin üzerinde devam etmesinin ipotekli satışları düşürdüğünü söyledi.



Türkiye genelinde mayıs ayında 2018 yılına göre yüzde 31,3 düşüşle 82 bin 252 adet konut satışı gerçekleşirken, ilk 5 ayı toplamında ise yüzde 19,6 düşüşle 423 bin 88 adet konut satışı yapıldı. Son 6 yılın en az konut satışıyla 5 ayı geride bıraktıklarını belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokerı Özkan Aydemir, "Geçen sene ile bu senenin ilk 5 aylarında dikkat çeken ise geçen sene nakit 372 bin 462 konut satılırken, bu sene yüzde 1'lik düşüşle 368 bin 875 adet satılmıştır. İpotekli satışlarda ise 2018 yılı ilk 5 aylık sürecinde 154 bin 157 konut satılırken, 2019 yılında yüzde 65'lik düşüşle 54 bin 213 adet satıldı. Nakit satışlar da her hangi bir sıkıntılı süreç yokken, konut kredi faizlerinin satışlarda ne kadar önemli olduğunu ve orta kesimin gayrimenkul alımı için konut kredisinin en önemli etken olduğunu görmekteyiz" dedi.



Sıfır konut satışlarında ise 2018'de 241 bin 813 iken, 2019'un ilk beş ayda ise yüzde 27,5 gerileyerek 175 bin 67 olduğunu belirten Aydemir, "İkinci el konut satışlarındaki gerileme ise yüzde 12,9 olup 248 bin 21 adettir. İkinci el konut satışlarının gayrimenkul yatırımcısı için cazipliğinin devam ettiğini görmekteyiz. İlk satışlarındaki düşüş birçok firmanın finansman sıkıntısı yaşamasına sebep olmaktadır. Mevduat faizlerindeki yüksek getiri, kredi faizlerinin yıllık yüzde 20'nin üzerinde devam etmesi geçmişte olduğu gibi insanları kooperatif sistemine yönlendirecektir" diye konuştu.



Bursa'da Mayıs 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1'lik düşüş ile 3 bin 16 adet konut satıldığını belirten Aydemir, "İlk beş aylık sürece baktığımızda son dört yılın en düşük seviye de olup gerileme yüzde 20,7 ile 16 bin 446 olmuştur. İpotekli satışlar bir önceki yıla göre yüze 87'lik düşüş ile Mayıs 2019'da 186 adet gerçekleşmiştir. Beş aylık satış rakamlarını değerlendirdiğimizde ise ilk satışlarda 10 bin 825 den 7 bin 111'e, ikinci el satışlar ise 9 bin 979 adetten 9 bin 335 adede gerilemiştir. İlçe olarak baktığımızda Nilüfer diğer ilçelere göre gerilemenin daha az olduğu ve Bursa'nın en çok tercih edilen bölgesi olduğunu görmekteyiz. Nilüfer ilçesi yüzde 8'lik düşüş ile ilk beş aylık satışlarda 5 bin 321 adet, Osmangazi ilçesi yüzde 33'lük düşüş ile 3 bin 68 adet, Yıldırım ilçesi yüzde 18'lik düşüş ile bin 689 adet ve İnegöl ilçesi yüzde 21,2'lik düşüş ile bin 342 adet konut satışı gerçekleşmiştir" şeklinde konuştu.



Balıkesir'de konut satışlarının geçen sene 2 bin 636 adet olup, Mayıs 2019'da yüzde 33 düşüş ile bin 768 adet olduğunu aktaran Aydemir, "İlk 5 aylık süreçlerde ise geçen seneye göre düşüş yüzde 21,4 8 bin 864 adettir. İpotekli satışlarda ise geçen sene Mayıs 2018'de 692 adette iken bu sene yüzde 85'lik düşüş ile 106 adet satış gerçekleşmiştir. Konut kredi kullanımının sektöre katkısı göz ardı edilmemesi gerektiğini görmekteyiz. İlçeler bazında körfez bölgesi Edremit öne çıkmaktadır. Edremit ilçesinde Mayıs 2019'da 541 adet, Bandırma'da 278 adet, Karesi ilçesinde 138 adet ve Altıeylül ilçesinde 109 adet konut satışı gerçekleşmiştir. Merkez ilçeleri Altıeylül ve Karesi'nin iki katı satışın gerçekleştiği Edremit ilçesi son yıllardaki talebin artarak devam ettiğini görmekteyiz. Geçen seneye göre ilk 5 ayı karşılaştırdığımızda ikinci ellerdeki düşüşün ilk satışlara göre daha az olduğunu görmekteyiz. İkinci el satışlarda düşüşün yüzde 7'lerde olduğunu, ilk satışların ise geçen seneki ilk 5 aya göre düşüşün yüzde 42'lerde olduğunu görmekteyiz. Gayrimenkul yatırımcısı daha çok ikinci el konutlara daha fazla rağbet göstermektedir" dedi.



Yabancı satışlar ise tarihimizdeki en yüksek satış rakamını görmekte olduğumuzu belirten Aydemir, "Bir önceki yıla göre yüzde 62,5'lik yükseliş ile 3 bin 925 adet konut satışı gerçekleşmiş oldu. Geçen sene ilk beş ayda 9 bin 756 iken yüzde 77'lik artış ile de 17 bin 263 adet satış gerçekleşmiştir. En çok yatırım yapan ülkelerde ise Irak, İran ve Rusya'yı görmekteyiz. Yabancılara sağlanan vatandaşlık hakkı ve teşvikler ile satışlarda önümüzdeki aylarda artış olacaktır. Satışların ülkemize döviz girdisi olarak da büyük bir katkı sağlamaktadır. Yabancı yatırımcıların ve ülkemizdeki gayrimenkul yatırımcılarının tamamlanmış, tapusu verilebilen ve teslim yapılabilen konutları tercih ettiğini görmekteyiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA