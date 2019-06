Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik, taksit sayısı da arttı

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik yapıldı



Resmi Gazetede yayınlanan yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari ödeme tutarı; kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek



Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari ödeme tutarı, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.



Limite Göre Asgari Ücret Ödeme Şeklinden Vazgeçildi



Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 30'unun, 15 ile 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'inin, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en az yüzde 40'ının ödenmesi gerekiyordu.



Böylelikle, 15 bin liranın üzerindeki limite sahip kartlarda kredi kartı minimum ödeme tutarı gevşetilmiş oldu.



Yönetmeliğin kredi kartı sözleşme şartlarını düzenleyen 17 maddesinin e ve h bendinde yapılan değişiklik şöyle oldu:



"e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı."



"h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"



BDDK'dan kredi kartı taksit sınırlarına düzenleme



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye giderek; taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.



BDDK açıklamasına göre, kredi kartı taksit sayılarında düzenlemeye gidildi.



Kurumdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca; 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya; fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya; havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya; elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir."



