'Kredi kartı bilgileri ele geçirildi' iddialarına ETİD'den yanıt geldi

Kasım ayındaki indirim döneminde alışveriş sitelerinde yaşanan büyük yoğunluk 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği' iddialarını neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlalinin tespit edilmediğini ifade etti.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği' yönünde yer alan iddialara yanıt verdi. Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı.

Ekmekçi,"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor. Sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz" dedi.