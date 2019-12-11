Haberler » Güncel » 'Kredi kartı bilgileri ele geçirildi' iddialarına ETİD'den yanıt geldi - Haber

'Kredi kartı bilgileri ele geçirildi' iddialarına ETİD'den yanıt geldi

Kasım ayındaki indirim döneminde alışveriş sitelerinde yaşanan büyük yoğunluk 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği' iddialarını neden oldu.

11.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:36'Kredi kartı bilgileri ele geçirildi' iddialarına ETİD'den yanıt geldi

Kasım ayındaki indirim döneminde alışveriş sitelerinde yaşanan büyük yoğunluk 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği' iddialarını neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlalinin tespit edilmediğini ifade etti.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde 'e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği' yönünde yer alan iddialara yanıt verdi. Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı.

Ekmekçi,"Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabiliyor. Sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanması için çalışmalara özenle devam ediyoruz" dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:11 Yılbaşında piyasaya süreceklerdi; sahte içki operasyonu kamerada - Haber
11:10 DSP 11. Olağan Kurultaya gidiyor - Haber
11:10 YILBAŞINDA PİYASAYA SÜRECEKLERDİ; SAHTE İÇKİ OPERASYONU KAMERADA - Haber
11:10 DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber
11:06 Pentagon, Suudi askerlerin uçuş eğitimlerini askıya aldı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
11.12.2019 11:12:52