Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a indirildi. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA