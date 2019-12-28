Haberler » Ekonomi » Kredi kartı faiz oranları düşürüldü - Ekonomi

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Merkez Bankası, tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Buna göre 1,60 olarak uygulanan aylık azami akdi faiz oranı 1,40'a düşürüldü.

28.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:19

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYLIK AZAMİ AKDİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,40 DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60'tan 1,40'a düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,28'den 1,12'ye indirildi. Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2'den 1,70'e düşürüldü.

AYLIK GECİKME FAİZ ORANI YÜZDE 1,42 OLARAK BELİRLENDİ

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,42 olarak belirlendi.

Kredi kartı faiz oranları düşürüldü

Ekonomi, Güncel


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:36   Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Ekonomi
11:36   TESK'ten "kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin" çağrısı - Ekonomi
11:30   Yerli otomobilin CEO'suna canlı yayında fiyat soruldu - Ekonomi
11:28   ATO Başkanı Baran: "Ankara'yı, Anadolu ürünlerinin ihracatı için merkez haline getireceğiz" - Ekonomi
11:28   Setur dijital dönüşüm kapsamındaki etkinliklerine hız verdi - Ekonomi
10:16   Kredi kartı faiz oranları düşürüldü - Ekonomi
10:15   Dünya basınında yerli otomobil: Tesla'ya meydan okumayı umuyor - Ekonomi
09:07   Arjantin'de milletvekilleri 180 gün maaş almayacak - Ekonomi
08:26   Fiyatı ne kadar olacak? TOGG Ceo'su meraklıların gönlüne su serpti - Ekonomi
28.12.2019 11:46:29