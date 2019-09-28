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Kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarında değişikliğe gitti. Türk Lirası cinsinden aylık azami faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a indirildi.

28.09.2019 08:32

Kredi kartlarında faiz oranı geriledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerindeki düşüşün ardından kredi kartı faizleri de indirilmeye başlandı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'ye yaptığı açıklamaya göre Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.60'tan yüzde 1.28'e çekildi.

1 EKİM'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı yüzde 2.40'tan yüzde 2'ye, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı da yüzde 1.68'e düşürüldü.

Faiz oranları 1 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kredi kartı faiz oranlarında indirime gidildi

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel

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