Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi
Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.
30.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:47
Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Gelir İdaresi Başkanlığı, Ekonomi