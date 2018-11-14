Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince Uygulanan Gecikme Faizleri Düşürüldü

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:03



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:03

Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinin düşürüldüğünü açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 20'ye çekildi" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kredi ve Kefalet Kooperatiflerince uygulanan gecikme faizlerinin düşürüldüğünü açıkladı. Esnaf ve sanatkarların yükünü hafifletecek olan uygulamayla kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20 olarak belirlendi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) de katılımıyla düzenlenen programda konuşan Bakan Pekcan, "Devlet, hükümet, bakanlık olarak esnafımızın yanındayız. Ekonominin kılcal damarı olan esnafımızda Ahilik kültürünü yaşatmaya özen göstermelerine ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Bakanlığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte hem iç ticarette hem de dış ticarette 81 milyonun tamamına hizmet sunuyor. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi orta gelirli ülke statüsünden yüksek gelirli ülkeler statüsüne yükselmektir. Gelirimizi yükseltmenin yolu da 21. yüzyılın yükselen sektörlerine daha fazla teknoloji, daha fazla tasarım, daha fazla marka ve daha fazla katma değerli ürün üretmektir. Bu doğrultuda projelerimizde, mevzuatlarımızı hazırlıyoruz ve kısa dönemde de iyi şeyler yaptık" ifadelerini kullandı."Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yüzde 4-5 civarında değişen oranlarda faiz süspansiyonlu kredi vermekteyiz"Türkiye'nin geleceğe yönelik çok büyük hedefleri olduğunu ve bu hedeflere ulaşma sürecinde en önemli varlıklardan birinin de kooperatifler olduğunun altını çizen Pekcan, konuşmasına şöyle devam etti:"Bakanlık olarak yurt içi ticaretin daha elverişli koşullarda yapılması, yurt içi ve yurt dışı ticaretin kolaylaştırılması yönünde olumlu adımlar atıyoruz. Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamda depolanması, ürünlerin ticaretinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesiyle ilgili lisanslı depoculuk sistemini uygulamaya aldık. Bugün 3 milyon tondan fazla lisanslı depomuz var. Lisanslı depoların ürünlerini temsil eden elektronik ürün senetlerinin işlem göreceği Türkiye Ürün İhtisas Borsasını da kurduk. Bir dahaki sene hasat döneminden önce Ürün İhtisas Borsasının aktif olarak devreye girmesini bekliyoruz. Ticaret sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'ni uygulamaya koyduk. Karekodlu çek uygulamasını başlattık. Ülkemizin geleceğe yönelik çok büyük hedefleri var. Hedeflere ulaşma sürecinde en önemli varlıklarımızdan biri de kooperatiflerimiz. Kooperatif ortaklık modeli, bireylerin ve toplumun ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün 12 bin kooperatif ve 1,5 milyon kooperatif ortağını, aynı zamanda gelecek vizyonumuz için birer ortak olarak görüyoruz. Bakanlık olarak Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halk Bank kaynaklarından kullandırdığımız faiz indirimli kredilerle esnaf ve sanatkarımızın finansman ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla yüzde 4-5 civarında değişen oranlarda faiz süspansiyonlu kredi vermekteyiz. 1 yılı aşan kredilerde yüzde 5 olmaktadır. Kredi hizmetlerini de işletme kredileri için 200 bin TL'ye, yatırım kredileri için de 500 bin TL'ye çıkarıyoruz. Bugün itibarıyla 30.6 milyar TL kredi bakiyesi bulunmaktadır.""Kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 20'ye çekildi"Faizin oranının indirilmesiyle esnaf ve sanatkarın 1 milyar 500 milyon TL'ye ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon TL olan gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olacağını vurgulayan Pekcan, "Bütçe imkanlarımız doğrultusunda esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredi şartlarında iyileştirme yapmaya devam edeceğimizi önemle vurgulamak isterim. Esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğimiz müjde, yükselen faiz kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi için kooperatif kredilerine uygulanacak gecikme faiz oranının düşürülmesi yönünde bir beklenti oluşmuş, bu doğrultuda da Kredi ve Kefalet Kooperatifiyle koordineli olarak bakanlığımızca bir çalışma başlattık. Bu amaçla kooperatif ana sözleşmelerinde gecikme durumlarında uygulanacak faiz oranlarını içeren madde değiştirilmiş ve kooperatiflerin bu yeni maddeye intibak etmelerinin önü açılmaktadır. Yapılan değişiklikle kooperatif tarafından uygulanacak gecikme faiz oranının üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16, bir aydan fazla gecikmelerde yüzde 20'ye çekilerek esnaf ve sanatkarın yükü hafifletilecektir. Bu uygulamayla esnaf ve sanatkarın 1 milyar 500 milyon TL'ye ulaşan borçlarının yaklaşık 300 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak. Bu düzenleme yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışan Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir unsurdur. Kredi ve kooperatifler aracılığıyla sunduğumuz hizmetleri bundan sonraki süreçte de yeni projelerde daha etkin bir şekilde uygulamaya koyacağız. Hepinizden e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerine katılmanızı ve teşvik etmenizi rica ediyorum. İhracatı tüm Türkiye'ye, KOBİ'ye, esnaf ve sanatkarımıza ve e-ihracatı yaymak, bakanlığımızın hedeflerinden birisi" şeklinde konuştu."Esnaf ve sanatkara kullandırmış olduğumuz 31 milyar TL Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dönemde küçük esnafı ayakta tutmuştur"Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği Başkanı ve 26. Dönem Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül ise, "Biz derin ve sessizce çalışırız. Esnafın en olmazsa olmazı işlerini yerine getiririz. Küçük esnaf ve sanatkar sermayeden yetersiz ve teminattan da yoksun bir kesim. Bunun için de 1950'den bugüne kadar esnaf ve sanatkarlar için kurulan esnaf kefalet kooperatifleri hep destek olmuştur. Şu anda esnaf ve sanatkara kullandırmış olduğumuz 31 milyar TL, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dönemde önemli derecede küçük esnafı ayakta tutmuş ve Türkiye ekonomisin alt kesimlerinde şu anda dimdik ayakta kalmaları sağlanmıştır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete destekleri için teşekkür eden Akgül, "Her ne durumda olursa olsun devletimizin içinden geçmiş olduğu bu sıkıntılı döneme rağmen faizlerimizde oynama yapılmamıştır. Küçük esnaf ve sanatkarları piyasa faizlerinin en yüksek seviyelere çıktığı bir dönemde dahi yüzde 5'te bırakmış ve küçük esnaf ve sanatkarın çarkının dönmesine katkı sağlamıştır. Esnaf Türkiye'nin çimentosudur. Esnaf her zaman bu katkıya muhtaçtır. Şu anda plasman sıkıntımız var. Devletin büyük katkılar sağlayarak esnafa vermiş olduğu desteği yabancılara vermemek, hak etmeyene vermemek için çalışmamız var" açıklamasında bulundu. - ANKARA