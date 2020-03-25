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"Kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleme" talebi

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin.

25.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:05
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin. Yapılması gereken budur" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler: Mehmet Bülent, Ekonomi

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