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Kredilerde "SGK Borcu Yoktur Belgesi" aranmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kredi Garanti Fonu tarafından verilecek yeni kefaletlerde "SGK Borcu Yoktur Belgesi" şartının aranmayacağı belirtildi.

02.04.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:59
Kredilerde
Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kredi Garanti Fonu tarafından verilecek yeni kefaletlerde "SGK Borcu Yoktur Belgesi" şartının aranmayacağı belirtildi.

SGK Gaziantep İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 29 Mart 2020 tarihli ve 2325 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Mart 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu iki tarih dahil) Kredi Garanti Fonu tarafından verilecek yeni kefaletlerde, "SGK Borcu Yoktur Belgesi" şartının aranmayacağı ve bu nedenle 30 Mart 2020 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kredi Garanti Fonuna verilmek üzere bankalar tarafından talep edilen "SGK Borcu Yoktur Yazısı" istenmemesinin gerektiği belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, son günlerde 'Borcu Yoktur' yazısı için kuruma çok sayıda vatandaşın geldiğini, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılan krediler için 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kredi Garanti Fonuna verilmek üzere SGK'dan 'Borcu Yoktur' yazısı alma zorunluluğunun kaldırıldığını vurguladı.

Uzun, böylece kredi kullanacak olanların hem korona virüs tehlikesine karşı SGK'ya gelmek zorunda kalmadıklarını hem de bürokrasinin azaltılmış olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Sosyal Güvenlik Kurumu, Gaziantep, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kredilerde 'SGK Borcu Yoktur Belgesi' aranmayacak - Haberler

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