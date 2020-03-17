Kredili konut satışında 2 ayda 2019'un ilk yarısı aşıldı
İpotekli konut satışı, yılın ilk 2 ayında 85 bin 970'e ulaşarak 2019'un ilk yarısını aştı.
17.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:04
İpotekli konut satışı, yılın ilk 2 ayında 85 bin 970'e ulaşarak 2019'un ilk yarısını aştı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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