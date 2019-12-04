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Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var

Kremalı sıcak kahvelerde aşırı miktarda şeker olduğu belirlendi.

04.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:48Kremalı kahvelerde 23 çay kaşığına kadar şeker var
Kremalı sıcak kahvelerde aşırı miktarda şeker olduğu belirlendi.
merkezli yardım kuruluşu "Action on Sugar"ın yaptığı araştırma çerçevesinde, dünyaca ünlü bazı kahve zincirlerindeki 200'den fazla sıcak kahve incelendi.
Araştırmaya konu olan bazı kremalı sıcak kahvelerin bir kısmı sadece belirli dönem veya özel günlerde satışa sunuluyor.
İçinde bolca şeker bulunan bu kahvelerin bir kısmının inek sütü yerine vegan dostu alternatiflerinden yapıldığı belirlenen araştırmada, kahveseverlerin vegan seçeneklerin daha sağlıklı olduğunu düşünerek bu içecekleri tercih edebildiği vurgulandı.
Araştırmada ele alınan sıcak kahvelerden içinde en çok şeker olanı ABD merkezli kahve zinciri Starbucks'ın karamel sıcak çikolatası.
Yulaf sütüyle, 591 mililitrelik bardağa yapılan ve üzeri kremşantiyle süslenen karamel sıcak çikolata'da 23 çay kaşığı şeker var.
İçindeki şeker miktarı 3 kutu koladaki şekere eş değer olan karamel sıcak çikolatanın kalorisi ise 758.
İkinci en çok şeker içeren kremalı sıcak kahve ise İngiltere merkezli kahve zinciri Caffe Nero'nun tuzlu karamel sıcak çikolatası.
Yağsız sütle 470 mililitrelik bardakta hazırlanan ve 503 kalori olan bu içecekte 15 çay kaşığı yani yaklaşık 60 gram şeker bulunuyor.
En çok şekerli 3. sıcak kahve ise Starbucks'ta yulaf sütüyle 591 mililitrelik bardağa yapılan zencefil kurabiyeli lattede 14 çay kaşığı şeker var ve bu kahve 523 kalori.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

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