Kremlin AB ile İlişkileri Canlandırmak İstiyor

04 Aralık 2018 Salı 10:46



04 Aralık 2018 Salı 10:46

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini canlandırma niyetinde olduğunu söyledi. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerini yeniden canlandırmayı arzu ettiğini belirtti. Peskov, AB ülkeleri ile ayrı ayrı karşılıklı işbirliği içinde olduklarını vurgulayarak, "Şöyle ki AB ile olan diyaloğumuzu canlandırmak bizim karımıza olacaktır. Er ya da geç Brüksel'deki politik aklın uzun koridorlardan bu yola çıkacağını ve sürecin yeniden canlanacağını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.Peskov, önemli ekonomik partnerlerinden olan AB ile hiçbir problemleri olmadığının altını çizerek, "Sınırlarımızın batısında öngörülebilir bir ekonomik kalkınma istiyoruz" dedi.BREXIT AB İÇİN BÜYÜK BİR DARBEBrexit sürecine de değinen Sözcü, "Hiç kimse Brexit'in AB ve Birleşik Krallık için büyük bir darbe olduğu gerçeğini reddetmez. AB üzerindeki tehlikeyi büyütmek istemiyorum. Bu güçlü bir işbirliği ve bu bütünleşme oldukça istikrarlı" diye konuştu.(İHA)