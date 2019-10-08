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Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.

08.10.2019 15:25Kremlin: abd'nin suriye'den çekileceğine ilişkin bilgilendirilmedik
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğine ilişkin kendilerinin bilgilendirilmediğini belirterek, Türkiye'den de bu konuya dair bir bildirim almadıklarını söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre Peskov, "Kimse bildirim göndermedi. Hangi birliklerin hangi bölgeden çekildiğini, tamamen çıkıp çıkmadıklarını bilmiyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinden asker çekme planları hakkında çelişkili açıklamalar yapıldı, ancak hiçbir onaylama gelmedi. Bu yüzden durumun nasıl geliştiğini izliyoruz" açıklamasını yaptı.



Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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