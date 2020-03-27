Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kremlin'de koronavirüs vakası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bir Kremlin çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

27.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08
Kremlin'de koronavirüs vakası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, bir Kremlin çalışanında koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Basın Sözcüsü Dmitry Peskov düzenlediği basın toplantısında, bir Kremlin çalışanında koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Peskov ayrıca, virüs tespit edilen kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile teması olmadığını belirterek, yönetimin virüsün daha da fazla yayılmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını aktardı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Kremlin'de koronavirüs vakası - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı’nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı
Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

17:13: Trafik polislerinden 'evde kal' çağrısına destek - Haberler 17:13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyeleriyle video konferans toplantısı gerçekleştirdi - Haberler 17:11: Yüksekten düşen işçiye demir saplandı - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 17:09: Ankara'da engelli oğlunu öldüren baba tutuklandı - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:56: Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı