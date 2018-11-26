Kremlin'den Açıklama: Tamamen Yasal

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:31

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın dün Kırım yakınlarındaki Ukrayna donanma gemilerini ele geçirmesinin uluslararası hukuka ve iç hukuka uygun olduğunu iddia etti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna donanma gemilerinin yasa dışı olarak Rus karasularına sızmak ve Rus sınır muhafızlarının onlarla temas kurma girişimlerini gözardı etmekle suçladı. Peskov, bu sebeple gemilere el konulmasının uluslararası hukuka ve iç hukuka uygun olduğunu ileri sürdü.(İHA)