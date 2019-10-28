Haberler » Güncel » Kremlin'den Bağdadi açıklaması: Gerçekten öldürüldüyse Trump terörizmle mücadeleye büyük katkı yaptı demektir

Kremlin'den Bağdadi açıklaması: Gerçekten öldürüldüyse Trump terörizmle mücadeleye büyük katkı yaptı demektir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin bilgiler doğrulanırsa, bu, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası terörizmle mücadeleye çok büyük bir katkıda bulunduğu anlamına gelir" açıklamasını yaptı.

28.10.2019 14:13Kremlin'den Bağdadi açıklaması: Gerçekten öldürüldüyse Trump terörizmle mücadeleye büyük katkı yaptı demektir

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bağdadi'nin öldüğü bilgisinin doğrulanması halinde, Trump'ın terörle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunduğundan söz etmenin mümkün olacağını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada hava saldırısının tespit edilemediğini belirterek, operasyonda büyük çelişkilerin olduğunu belirtmişti.

Gazetecilerin 'Bağdadi'nin öldüğü haberinin Moskova'da olumsuz bir tepkiye yol açtığı' yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu haber kendi başına Rusya yönetiminde olumsuz tepki uyandıramaz" dedi.

"ASKERLERİMİZ, ABD UÇAKLARI VE İHA'LARI GÖRDÜLER"

ABD'nin Bağdadi'nin öldüğünü söylediği bölgede ABD uçakları ve İHA'ları tespit ettiklerini kaydeden Peskov, "Gerçekten de askerlerimiz bölgede çalışabiliyor olabilecek ABD uçakları, İHA'ları gördüler" diye konuştu.

ABD'nin söz konusu bölgeye uçaklarını göndereceğine dair Rusya'ya önceden bilgi verip vermediği sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN İLK AÇIKLAMASI: BÜYÜK ÇELİŞKİLER VAR

ABD'nin DEAŞ Lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürdüğünü açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada hava saldırısının tespit edilemediğini belirterek, operasyonda büyük çelişkilerin olduğunu belirtmişti.


Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Donald Trump, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
17:00 Muş'ta PKK'ya ait sığınak ele geçirildi
16:55 Konya'daki fabrika yangının çıkış anı güvenlik kamerasında
16:55 Bodrum'da 32 yıl sonra ortaya çıkan gerçek
16:50 Terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğrayan Sancaktepe Belediye Başkanı o anları anlattı
16:49 Şehit Mustafa Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
16:49 Mersin'de 29 ekim kutlamaları başladı
16:49 Sivas demirci ustası, 4 metrelik atatürk anıtı yaptı
28.10.2019 17:02:30