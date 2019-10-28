Kremlin'den Bağdadi açıklaması: Gerçekten öldürüldüyse Trump terörizmle mücadeleye büyük katkı yaptı demektir

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bağdadi'nin öldüğü bilgisinin doğrulanması halinde, Trump'ın terörle mücadeleye ciddi bir katkıda bulunduğundan söz etmenin mümkün olacağını ifade etti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada hava saldırısının tespit edilemediğini belirterek, operasyonda büyük çelişkilerin olduğunu belirtmişti.

Gazetecilerin 'Bağdadi'nin öldüğü haberinin Moskova'da olumsuz bir tepkiye yol açtığı' yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, "Bu haber kendi başına Rusya yönetiminde olumsuz tepki uyandıramaz" dedi.

"ASKERLERİMİZ, ABD UÇAKLARI VE İHA'LARI GÖRDÜLER"

ABD'nin Bağdadi'nin öldüğünü söylediği bölgede ABD uçakları ve İHA'ları tespit ettiklerini kaydeden Peskov, "Gerçekten de askerlerimiz bölgede çalışabiliyor olabilecek ABD uçakları, İHA'ları gördüler" diye konuştu.

ABD'nin söz konusu bölgeye uçaklarını göndereceğine dair Rusya'ya önceden bilgi verip vermediği sorusunu yanıtsız bırakan Peskov, "Bu konuda söyleyeceğim başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN İLK AÇIKLAMASI: BÜYÜK ÇELİŞKİLER VAR

ABD'nin DEAŞ Lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürdüğünü açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, yaptığı açıklamada hava saldırısının tespit edilemediğini belirterek, operasyonda büyük çelişkilerin olduğunu belirtmişti.