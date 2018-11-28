Kremlin'den Putin-Erdoğan Görüşmesine İlişkin Açıklama

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kerç Boğazında yaşanan gerilimi ele aldığını duyurdu.<br><br>Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, görüşmede Pazar günü Kerç boğazında gerçekleşen gerilim hakkında konuşulduğu bildirildi.<br><br>Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda, İdlib muhtırasını uygulama çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiğini belirtti. - MOSKOVA