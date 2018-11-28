28 Kasım 2018, 14:00
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Kremlin'den Putin-Erdoğan Görüşmesine İlişkin Açıklama

Kremlin

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kerç Boğazında yaşanan gerilimi ele aldığını duyurdu.

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kerç Boğazında yaşanan gerilimi ele aldığını duyurdu.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Açıklamada, görüşmede Pazar günü Kerç boğazında gerçekleşen gerilim hakkında konuşulduğu bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusunda, İdlib muhtırasını uygulama çabalarını yoğunlaştırmayı kabul ettiğini belirtti. - MOSKOVA Rusya Federasyonu,Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Vladimir Putin
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:00