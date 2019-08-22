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Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı

Suriye konulu Rusya-Türkiye-İran zirvesi için hazırlık yapıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesin tarihin daha sonra açıklanacağını söyledi.

22.08.2019 23:10
Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı

Suriye konulu Rusya-Türkiye- İran zirvesi için hazırlık yapıldığını doğrulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kesin tarihin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

KALIN'IN AÇIKLAMASI SORULDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya geleceği üçlü zirvenin 16 Eylül'de Ankara'da yapılacağını açıklamıştı. Basın mensupları Peskov'a Kalın'ın üçlü zirveye ilişkin açıklamasını sordu. Zirve için hazırlık yapıldığını doğrulayan Peskov, kesin tarihin zamanı geldiğinde açıklanacağını ifade etti.

Kremlin'den Rusya-Türkiye-İran zirvesi hakkında açıklama: Hazırlıklar başladı

Türkiye, Suriye, Rusya, İran, Politika

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