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Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin

Türkiye, Rusya ile Suriye'nin kuzeyinde 10 maddelik bir mutabakat imzaladı. Mutabakat sonrası bölgede sıcak saatler yaşanırken Kremlin'den yeni açıklama geldi. ABD'den gelen açıklamalara tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kürtlere seslendi: ABD, sizi Türklere karşı kışkırtıyor, dinlemeyin.

23.10.2019 10:11

Kremlin, Türkiye ile Rusya arasında dün Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşma konusunda ABD'den gelen son yorumlara tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'nin Kürtlere ihanet ettiği" yorumunu yaptı. Kürtlere çağrıda bulunan Peskov, Amerika'nın Kürtleri, Türklere karşı kışkırttığını ve Kürtlerin bu kışkırtmalara sessiz kalması gerektiğini söyledi.

KREMLİN DUYURDU: ABD KÜRTLERİ KIŞKIRTIYOR

Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG'yi bölgeden temizlemek isteyen Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge için ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata vardı. Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu.

Türkiye'nin Rusya ile mutabakat imzalaması ise Amerika'yı rahatsız etti. Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye'ye tepki gösteren ABD, bölgedeki Kürtleri kışkırtmaya çalışıldığı bildirildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "ABD'nin Kürtlere ihanet ettiği" yorumunu yaptı; "ABD Kürtleri sınıra yakın noktalarda kalmaya ve Türk ordusuyla savaşmaya teşvik ediyor gibi görünüyor" dedi. Peskov, anlaşma uyarınca belirli bölgelerde sınırın 30 kilometre güneyine çekilmesi öngörülen YPG'nin, çekilmemesi halinde Türk ordusunun saldırısına uğrayacağını söyledi.

AMERİKA'DAN KRİTİK HAMLE

Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda sağlanan Soçi Mutabakatı'nın açıklanmasının ardından ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi veren ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü, "Orta Doğu görüşüldü." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti için gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Toplantınına ardından Başkan Erdoğan ve Putin, Suriye ilgili alınan tarihi kararları açıkladı. Toplantının ardından, 'Türkiye-Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası' yayınlandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometrederinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

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Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya, Güncel

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