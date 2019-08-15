Haberler» Güncel» Haber

Kremlin'den uçağı mısır tarlasına indiren pilota övgü

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu överek can kaybı yaşanmadığından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

15.08.2019 18:32 Kremlin'den uçağı mısır tarlasına indiren pilota övgü
Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, acil iniş yaparak uçağı mısır tarlasına indiren pilotu överek can kaybı yaşanmadığından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 234 kişiyle birlikte kalkıştan kısa bir süre sonra iki motoruna kuş girmesi sonrası Moskova yakınlarına indirilen uçak hakkında açıklamada bulundu. Acil iniş yaparak Mısır tarlasına indirilen uçağın pilotunu öven Peskov, "Bugün gerçekten iyi bir gün. 234 yolcu ve 7 personelin yaşıyor olmasını kutlayalım, yaralılara en hızlı şekilde iyileşmeleri için dileklerimizi sunalım ve uçağı indirip insanların hayatını kurtaran kahraman pilotumuzu tebrik edelim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:32   DHA YURT BÜLTENİ-14
19:32   ERZURUM Kaldığı otel odasında ölü bulundu
19:30   Lastiği patlayan TIR dorsesi alev aldı
19:29   Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
19:27   Korgeneral Twitty, Suriye sınırında inceleme yaptı
19:27   İSTANBUL- ÜNLÜ ŞARKICI REZİDANSTA ÖLÜ BULUNDU
19:25   fotoğraflar//Ünlü şarkıcı rezidansta ölü bulundu (1)