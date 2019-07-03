03.07.2019 13:27
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Kremlin: "Denizaltı yangınının ayrıntıları açıklanmayacak"

Kremlin: "Denizaltı yangınının ayrıntıları açıklanmayacak"

Kremlin'den yapılan açıklamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının ayrıntılarının gizli bilgileri içermesi nedeniyle açıklanmayacağı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının ayrıntılarının gizli bilgileri içermesi nedeniyle açıklanmayacağı bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 1 Temmuz'da 14 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının ayrıntılarının gizli bilgileri içermesi nedeniyle açıklanmayacağını açıkladı. Peskov, "Bu bilgi devlet sırları kategorisine ait ve açıklanmayacak" dedi. Peskov, Devlet Başkanı Putin'e derhal bilgi verildiğini ileterek, "Bu tür bir bilginin kamuya açıklanmaması tamamen normaldir ve bu Rusya Federasyonu yasaları dahilindedir" dedi.

Yerel basında çıkan haberlerde, geminin gizli ve nükleer enerjili bir mini denizaltı olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı, 14 denizcinin denizin derinliklerindeki bir bilimsel araştırmada çıkan yangının ardından zehirli dumanı solumaları sonucu öldüğünü söylemişti. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Rusya, 3. Sayfa

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