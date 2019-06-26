26.06.2019 14:23
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Kremlin: "G20 Zirvesi'nde Putin ve Trump görüşmesi için çalışmalar devam ediyor"

Kremlin: "G20 Zirvesi

Kremlin'den yapılan açıklamada, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta gerçekleştirilecek olan G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel görüşmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Trump, geçen hafta Japonya'daki G20 Zirvesi'nde Putin'le görüşmeyi planladığını söylemişti.

Japonya'nın Osaka kentinde 28-29 Haziran'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. ABD Başkanı Trump'ın zirvede görüşeceği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında Rusya lideri Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da olacağı bildirilirken, görüşmelerin hangi gün ve saatlerde gerçekleşeceğine dair bir açıklama henüz yapılmadı. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
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