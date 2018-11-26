Kremlin: "Kerç Boğazı'nda Yaşananlar Putin-Trump Görüşmesini Etkilemedi"

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kerç Boğazı'nda yaşananların G20 Zirvesi'nde gerçekleştirilmesi beklenen ABD
Başkanı Donald Trump
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
görüşmesine yönelik hazırlıkları etkilemediği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Görüşme hazırlıkları sürüyor" ifadesini kullandı.
Peskov yaptığı açıklamada, Putin'in Kasım ayının 30'unda Arjantin
'e de dostça bir ziyarette bulunacağını ifade ederken, G-20 Zirvesi'nde içerisinde Trump'ın da yer aldığı ikili görüşmelerin hazırlandığını söyledi. G-20 Zirvesi 30 Kasım-1 Aralık
tarihleri arasında Arjantin'in başkenti Buenos Aires
'te gerçekleştirilecek. - MOSKOVA
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:43