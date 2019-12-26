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Kremlin: "Libya terörist unsurlar için sığınak haline geldi"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya'nın, hem çok sayıda ülkeden paralı askerler hem de terörist unsurlar için sığınak haline geldiğini söyledi.

26.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:40 Kremlin:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nın, hem çok sayıda ülkeden paralı askerler hem de terörist unsurlar için sığınak haline geldiğini söyledi.
Peskov, gazetecilerin, Libya'da Rus paralı askerlerinin bulunup bulunmadığı yönündeki sorusunu yanıtladı.
Libya'da çok sayıda paralı asker olduğuna dikkati çeken Peskov, "Libya'nın bazı iyi bilinen ülkeler grubu tarafından yıkılmasının ardından, Libya'nın hem çok sayıda ülkeden paralı askerler hem de terörist unsurlar için sığınak haline geldiğinden eminiz. Bunların hepsi, bilinen ülkelerin Libya'nın devlet yapısını yıkma yönündeki eylemlerin sonucudur." dedi.
Peskov, "Rus vatandaşlarının bu tür çatışmalara paralı asker olarak katılmaları Kremlin'i endişelendiriyor mu" sorusunu ise şöyle cevap verdi:
"Biz, Libya'daki durumdan genel olarak endişeliyiz. Farklı ülkelerin vatandaşları dünyanın her köşesindeki çatışmalara paralı asker olarak katılıyor. Tüm vatandaşların hareketlerini kontrol etmek imkansızdır. Elbette, buna karşı çıkmak önemlidir. Mesela, Putin'in de söylediği gibi, Kürtlerin kontrol altında olan Suriye'deki hapishanelerde ülkemizden çok sayıda vatandaş var. Orada, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden de vatandaşlar bulunuyor."

Dmitriy Peskov, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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