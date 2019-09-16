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Kremlin, putin-erdoğan görüşmesine dair görselleri yayınladı

Rusya'nın resmi başkanlık web sitesi Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesine dair fotoğrafları yayınladı.

16.09.2019 17:51Kremlin, putin-erdoğan görüşmesine dair görselleri yayınladı
Rusya'nın resmi başkanlık web sitesi Kremlin, Putin-Erdoğan görüşmesine dair fotoğrafları yayınladı.

Fotoğrafları, 'Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi' başlığıyla yayınlayan Kremlin, aynı zamanda heyetler arası görüşmeden de görselleri paylaştı.

Heyetler arası görüşmeye, Rus tarafından Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Enerji Bakanı Alexander Novak, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Yerleşimi Rusya Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev katıldı.



Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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