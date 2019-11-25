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Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

25.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:30Kremlin: Putin, Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ocak ayının ilk 10 günü içerisinde 'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'İn 2019'un sonunda faaliyete geçmesi beklenen TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.



Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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