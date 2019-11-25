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Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin açılışını için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını açıkladı.

25.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:49

Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Ocak ayında 'yi ziyaret edecek.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in 2019'un sonunda faaliyete geçmesi beklenen TürkAkım doğal gaz boru hattı açılışı için Ocak ayının ilk 10 günü içinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını kaydetti. Peskov, ziyaretin kesin tarihinin henüz belli olmadığını ancak önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

TÜRK AKIM BORU HATTI PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı Projesi, Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalg az taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı. Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa'ya ihraç edecek.

RUS GAZI İÇİN YENİ HAT

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

HATTIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETRE?

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı'nın 910 kilometresi Karadeniz'in altından geçecek. Trakya'dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

HATTAN NE KADAR GAZ GİDECEK?

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Gazprom, Karadeniz'in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.

MAYIS 2015'TE İNŞAAT BAŞLADI

İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: DHA


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