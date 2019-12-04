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Kremlin: Rusya NATO ile silah ve savunma harcaması yarışına girmeyecek

Rusya Başkanlık Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması (NATO) üyeleri ile bir silah ve savunma harcaması savaşına girmeyeceğini, bunun ekonomiye zarar vereceğini hatırlattı.

04.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:45Kremlin: Rusya NATO ile silah ve savunma harcaması yarışına girmeyecek

Başkanlık Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Kuzey Atlantik Örgütü Antlaşması (NATO) üyeleri ile bir silah ve savunma harcaması savaşına girmeyeceğini, bunun ekonomiye zarar vereceğini hatırlattı.

Peskov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in NATO ülkelerinin toplam savunma harcamalarının 2016'ya göre 2020'de 130 milyar dolara yükseleceği öngörüsü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"NATO'nun ülkemiz üzerinde sınırlayıcı ve yayılmacı politikalar uygulamaya devam ettiğini görüyoruz. Bu durum, endişeden başka bir şey oluşturmuyor. NATO bütçesindeki artış gibi bazı kararlar da bunu doğruluyor."

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok kez söylediği üzere, Rusya'nın NATO ile bir silah ve savunma harcaması yarışına girmeyeceği ifadesini de yineledi.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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