Kremlin: "Rusya'nın Ukrayna Donanma Gemilerini Ele Geçirmesi Yasal"

Kremlin, Rusya
'nın Ukrayna
donanma gemilerini ele geçirmesinin yasal olduğunu söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın dün Kırım
yakınlarındaki Ukrayna donanma gemilerini ele geçirmesinin uluslararası hukuka ve iç hukuka uygun olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna donanma gemilerinin yasadışı olarak Rus karasularına sızmak ve Rus sınır muhafızlarının onlarla temas kurma girişimlerini gözardı etmekle suçladı. Kiev
ise, gemilerinin yanlış bir şey yapmadığını, Rusya'nın askeri saldırganlığını suçladığını söyledi. - MOSKOVA
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:29