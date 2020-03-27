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Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi

Rusya, bir Kremlin çalışanında yeni tip Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, test sonucları pozitif gelen çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hiç temasa geçmediğini belirtti.

27.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:09

Koronavirüs tüm dünyaya yayılmaya devam ederken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'de gören yapan bir çalışanda koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

PUTİN İLE TEMASI OLMADI

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, test sonucları pozitif gelen çalışanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le hiç temasa geçmediğini duyurdu. Peskov, hastalığın Kremlin içinde yayılmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya başladıklarını ifade etti.

RUSYA'DA RESMİ VAKA SAYISI BİN 36

Rusya'da açıklanan resmî rakamlara göre 1036 Koronavirüs vakası bulunuyor. Bazı uzmanlar gerçek sayının daha fazla olduğunu iddia ediyor.

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Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı’nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi
Etiketler: Vladimir Putin, Koronavirüs, Rusya, Dünya, Güncel

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi

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