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Kremlin Sarayı'nın ışıkları kapatıldı

Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna Kremlin Sarayı'da dahil oldu.

28.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:47
Kremlin Sarayı'nın ışıkları kapatıldı
Dünya'da iklim değişikliğine karşı yer yıl düzenlenen ışıkları kapatma organizasyonuna Kremlin Sarayı'da dahil oldu.

Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim değişikliğine dikkat çekmek için dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati (Earth Hour) organizasyonuna Kremlin Sarayı'da dahil oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2013 yılında talimat vererek bu organizasyona destek vermesinden sonra bu tarihten itibaren Kremlin Sarayı, başta olmak üzere her yıl birçok binada ışıklar söndürülüyor. Bu yıl Kremlin Sarayı'nda bulunan 300'e yakın binanın ışıkları 1 saat süreyle kapatılırken, Rusya hükümet binası, Dışişleri Bakanlığı binası, Savunma Bakanlığı binası gibi devletin önemli kamu binalarında da ışıklar söndürüldü.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda önceki yıllarda Rus halkı, Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı bahçesinde toplanarak destek verirken bu yıl korona virüsü nedeni ile Kremlin Sarayı bahçesinde çok az kişi ışıkların sönmesini izledi. Ülkede sürekli artan Korona virüsü vakalarına karşı tedirgin olan Ruslar bu yıl organizasyonu televizyonlardan izlemeyi tercih etti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kremlin Sarayı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

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