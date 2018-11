Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Açıklaması

18 Kasım 2018 Pazar 18:35



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov , TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin Avrupa 'nın enerji güvenliğine gerçek katkı sağlayacağını söyledi.Peskov, Rossiya-1 televizyon kanalına, TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.TürkAkım'ın Avrupa'nın enerji güvenliği için popülist bir yaklaşım olmadığını belirten Dmitriy Peskov, "Bu enerji güvenliğine gerçek bir katkıdır. Çünkü çok kısa süre sonra bu gaz sadece Türkiye 'ye gitmeyecek, sadece Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayacak, daha ileri, Avrupalı tüketicilere de gidecek." dedi.Pek çok ülkenin TürkAkım doğal gaz boru hattını kendi ülkesine iletme hususunu gündeme getirdiğini aktaran Peskov, bu ülkelerden bazılarının somut olarak bu konuyu sorduğunu, bazılarının da imada bulunduğunu ifade etti.TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz bölümünün tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in katılımıyla yarın İstanbul 'da tören gerçekleştirilecek.Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi, Karadeniz 'in altından döşenen her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip 930 kilometre uzunluğunda 2 boru hattından oluşuyor.İlk hattın Türkiye'ye, diğer hattın da Avrupa ülkelerine doğal gaz sevki gerçekleştirmesi öngörülüyor.