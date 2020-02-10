Haberler » Güncel » Kremlin Sözcüsü Peskov: 'ABD'nin yaptırımları uluslararası hukuka aykırı' - Haber

Kremlin Sözcüsü Peskov: "ABD'nin yaptırımları uluslararası hukuka aykırı"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Birçok ülke bundan zarar görüyor.

10.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:36Kremlin Sözcüsü Peskov:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin uyguladığı yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, "Birçok ülke bundan zarar görüyor." dedi.
Peskov, başkent 'da, ABD'nin yaptırım politikasını gazetecilere değerlendirdi.
ABD'nin son zamanlarda üçüncü ülkelere ticari çıkarları doğrultusunda sıklıkla yaptırımlar uyguladığına dikkati çeken Peskov, "Bu yöntem uluslararası hukuka karşıdır. Birçok ülke bundan zarar görüyor." ifadesini kullandı.
ABD'nin yaptırım politikasına karşı olduklarını vurgulayan Peskov, Rusya'nın duruma göre ABD'nin gayrimeşru yaptırımlarına karşılık vereceğini belirtti.
Bloomberg'in ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'e yönelik Venezuela'daki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulayacağı ileri sürülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Dmitriy Peskov, Moskova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
15:26  Parviz Abdullayev kimdir? Survivor Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
10.02.2020 17:09:54