Haberler » Politika » Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ankara'nın tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından eminiz' - Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ankara'nın tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından eminiz"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğinin sağlanacağından emin olduklarını belirtti.

14.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:46Kremlin Sözcüsü Peskov:
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, 'de çalışan tüm Rusların güvenliğinin sağlanacağından emin olduklarını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, 'nın Türkiye'de çalışan tüm Rusların güvenliğini sağlayacağından emin olduklarını kaydetti. Peskov, "Türk makamlarının Rus Büyükelçisinin ve tüm elçilik personelinin yanı sıra Rus şirketlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacağından şüphemiz yok" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Türkiye, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
14.02.2020 16:04:11