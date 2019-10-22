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- Kremlin sözcüsü Peskov: "Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"

- Kremlin sözcüsü Peskov: "Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"SOÇİ - Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.

22.10.2019 19:49
- Kremlin sözcüsü Peskov: "Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"
SOÇİ - Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dimirti Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi başkanlık konutunda açıklamalarda bulundu. Peskov, "Evet birazdan görüşme başlayacak. Görüşmede birçok konu tartışılacak. Sadece Suriye konusu değil birçok konu ele alınacak" dedi.
- Kremlin sözcüsü Peskov:

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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