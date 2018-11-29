Kremlin: 'Washington 1 Aralık'ta Trump-Putin Görüşmesini Onayladı"

Kremlin, ABD
Başkanı Donald Trump
ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
arasında 1 Aralık
'ta Arjantin
'de yapılacak görüşmenin Washington
tarafından onayladığını bildirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada Washington'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Aralık'ta Arjantin'de gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde yapılacak görüşmeyi onayladığı bildirildi.
Trump Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın hafta sonu Ukrayna
'nın üç askeri gemisini ele geçirmesinden sonra toplantının iptal edilebileceğini söylemişti. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu,Washington,Aralık,Donald Trump
29 Kasım 2018 Perşembe 13:21