19.06.2019 10:45
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Kremlin, Zelenskiy ve Poroşenko'nun konuşma tarzlarındaki benzerliğe dikkat çekti

Kremlin, Zelenskiy ve Poroşenko

Kremlin, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eski Devlet Başkanı Petr Poroşenko'nun Rusya'ya karşı konuşma tarzının benzer olduğunu açıkladı.

Kremlin, Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eski Devlet Başkanı Petr Poroşenko'nun Rusya'ya karşı konuşma tarzının benzer olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Biz Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile ilgili açıklamalarını dikkatle takip ediyoruz ve şimdi şekillenmeye başlayan bu tavırların benzerliği konusuna katılmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Daha önce Zelenskiy, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, Putin ile görüşmesi halinde ona Kırım ve Donbass'ın Ukrayna toprakları olduğunu söyleyeceğini belirtti. Zelenskiy'in bu isteğini değerlendiren Peskov, bunu Rusya devlet başkanına değil Donbass sakinlerine söylemesi gerektiğinin altını çizdi.


Kaynak: DHA
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Petro Poroşenko, Dünya

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