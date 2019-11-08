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Kreş öğrencileri Atatürk'ü andı

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 91. yılı dolayısıyla 10 Kasım anma programı düzenledi.

08.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:04 Kreş öğrencileri Atatürk'ü andı
Belediyesi Ekolojik Kreşi öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 91. yılı dolayısıyla 10 Kasım anma programı düzenledi.

Kreş bahçesinde gerçekleşen programda kreşin minikleri ve öğretmenler, Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı birlikte okundu. Daha sonra öğrenciler "Nasıl söylerim öldüğünü" isimli şarkıyı hazırlanan dekor eşliğinde hep bir ağızdan söyledi. Hazırlanan dekorda Atatürk'ün devrimlerinin günümüze, eğitime, hayatımıza ve geleceğe etkileri anlatılmaya çalışıldı.

Daha sonra Ekolojik Kreş'te oluşturulan Atatürk köşesine öğrenciler kendi elleriyle yaptıkları çiçekleri bıraktı. Anma programında Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı; 20. yüzyılın en büyük devrimcisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılık, sevgi, minnet ve özlem duyguları coşkuyla yaşatıldı. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, Döşemealtı, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: İHA

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