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Kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki özel bir kreşin öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Elazığ'daki depremzede çocuklara iletilmek üzere Türk Kızılay Derneğine bağışladı.

30.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:49
Balıkesir'in ilçesindeki özel bir kreşin öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları 'daki depremzede çocuklara iletilmek üzere Türk Derneğine bağışladı.
Okul yönetiminin başlattığı kampanya kapsamında kreşteki 70 öğrenci, evlerindeki kumbaralarını kreşe getirdi. Kumbaralardan toplanan 1436 lira, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Derneği Edremit Şubesi yetkililerine teslim edildi.
Şube yetkilisi Kurban Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay'ın deprem sonrası bölgede yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.
Öz, "Sağ olsun burada da öğrenciler evlerinde biriktirdikleri kumbaralarındaki paraları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi çocuklara bir şeyler alınması için bağışladı." diye konuştu.
Okul Müdürü İsmail Akçe de yaşanan zor günlerde insanların kenetlenmesi gerektiğini belirterek, öğrencilere sevgi aşılamak için böyle bir kampanya başlattıklarını bildirdi.
Kreş öğrencileri harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklar için bağışladı

Edremit, Kızılay, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA


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