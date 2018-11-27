Kreş Öğretmenine Çocuğa Şiddet Uygulamaktan 'Para' ve 'Kınama' Cezası

27 Kasım 2018 Salı 10:22



27 Kasım 2018 Salı 10:22

ANKARA'da özel bir kreşte görev yapan okul öncesi öğretmeni Nurdan Ş., 3 yaşındaki N.O.E. adındaki çocuğa şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Anaokulu öğrencisine şiddet uygulaması güvenlik kamerasına yansıyan Nurdan Ş., idari soruşturma kapsamında ise 'kınama' cezası verilerek görevinden uzaklaştırıldı.Olay, 24 Temmuz'da Etimesgut ilçesindeki Eryaman'da bulunan özel kreşte meydana geldi. Hülya ve Eren Emre E. çiftinin çocukları N.O.E., eve geldiğinde öğretmeninin kendisine tokat attığını söyledi. Olayı araştıran Eren Emre E., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve savcılığa şikayette bulundu. Savcılık soruşturması sonunda öğretmen Nurdan Ş. hakkında, Ankara 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.MAHKEMEDE SUÇUNU İTİRAF ETTİTutuksuz yargılanan Nurdan Ş., mahkemedeki savunmasında suçunu kabul etti. Olay günü astım krizine girdiğini ileri süren Nurdan Ş., "İlaçlarımı o gün kullanmamıştım. Akabinde çocukların oyuncağı kafama geldi ve sonrasında çocuklar oyuncakları almak için didişirken onların bulunduğu yere doğru giderek anlık bir refleks gösterdim. Krize girdiğim bu zaman diliminde bir anlık refleks sonucu hafifçe N.O.'nun yanağına vurdum. Daha sonra bu hareketimden çok pişman olarak çocuğa sarıldım" dedi.3 BİN TL ADLİ PARA VE 'KINAMA' CEZASILise mezunu olduğunu ve bu görev öncesinde 3 ay staj gördüğünü belirten Nurdan Ş.'nin, öğrenciye tokat atarken sınıftaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de dava dosyasına girdi. Mahkeme, yargılama sonunda suçu sabit görülen sanık Nurdan Ş.'ye, 150 gün karşılığı 3 bin TL adli para cezası verirken, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen idari soruşturma kapsamında 'kınama' cezası verilen öğretmen Nurdan Ş., okuldaki görevinden de uzaklaştırıldı.'KREŞLERDE BÜYÜK İHMALLER VAR'Baba Eren Emre E., oğlunun akşam geldiğinde öğretmeninin kendisine tokat attığını söylediğini ifade ederek, şunları söyledi:"Okula gittiğimde bana böyle bir olay yaşanmadığını söylediler. Olayın peşini bırakmayacağımı söyledim. 4 gün sonra bana güvenlik kamerası görüntülerini izlettiler. Görüntüde, sınıftaki kadının oyun oynayan oğlumun yanına giderek şiddetli bir şekilde tokat attığını gördüm. Şikayetçi oldum ve bu olayı okulun resmi facebook sayfasına yazdım. Onlar da bu yazımın altına böyle bir olay yaşanmadığını ve öğretmeni taciz ettiğim iftirasında bulundular. Kreşlerde gerçekten çok büyük ihmaller var. Öğretmen olmayan kişiler çalıştırılıyor. Çocuk yetiştirme konusunda ve çocuk gelişimi konusunda hiç bir bilgisi olmayan kişiler çalıştırılıyor. Veliler kandırılıyor. Kreşte çocuğu olan bütün velilerin okullarını bireysel olarak denetlemelerini ve bunu soruşturmalarını tavsiye ediyorum."Oğlunu döven kişinin öğretmen bile olmadığını belirten Eren Emre E., okul ve okul yönetimi hakkında işlem yapılmamasına da tepki göstererek, "Sadece kadına kınama cezası verilip geçiştirildi" dedi.'KREŞLER DENETLENSİN'Anne Hülya E. da "Biz çocuğumuzu öpmeye, dokunmaya kıyamazken bu şekilde bir tokat atılması beni anne olarak çok çok üzdü. Psikolojik olarak gerçekten çok yıprandım, çok üzüldüm. Biz hukuki süreç başlatmıştık; benzer bir olayların yaşanması nedeniyle bu konuda ihmaller olduğunu ve belki başka öğretmenlerin de çocuklara bu şekilde davrandığını düşünerek insanların sesi olmak istedik. Bizim amacımız, kreşlerin daha fazla denetlenmesi ve bu tür olayların son bulması" diye konuştu.- Ankara