Utanç Okulunda Kan Donduran Görüntü! Minik Çocuğu Dakikalarca Nefessiz Bıraktı

Ankara'da ağlayan küçük çocuğu susturmaya çalışan vicdansız bakıcı, miniği dakikalarca nefessiz bıraktı. Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, bakıcı tepki yağmuruna tutuldu.

VİCDANSIZ BAKICI KAMERAYA YAKALANDI

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kreş olduğu iddia edilen bir yerde kaydedilen görüntü, görenleri hayretler içinde bıraktı. Ağlayan küçük çocuğu bir türlü avutamayan bakıcının akıllara durgunluk veren yöntemi görüntüye yansıdı.

MİNİK ÇOCUĞU NEFESSİZ BIRAKTI

Kreşteki başka birisi tarafından gizlice çekilen görüntüde çocuğun ağzını sıkıca kapatıp, "Sustun mu" diye bağıran bakıcı yer alıyor.

TEPKİ YAĞDI

Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından, bakıcı tepki yağmuruna tutuldu.