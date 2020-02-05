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Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

DÜZCE'deki özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu E.T. (2) adlı erkek çocuğuna defalarca tokat attı.

05.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:44Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı

DÜZCE'deki özel kreşte görevli Yeliz Keskinli, yere oturttuğu E.T. (2) adlı erkek çocuğuna defalarca tokat attı. Bu sırada güvenlik kamerasından görüntüleri izleyen baba T., içeri girip, oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Gözaltına alınan Keskinli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün, 'nin Karahacımusa Mahallesi'ndeki özel kreşte meydana geldi. Selçuk T., oğlu E.T.'yi getirdiği kreşte, ilk günü olduğu için kendisi de kaldı. Salonda oturan Selçuk T., oyun alanına giden oğlunu güvenlik kamerasından izlemeye başladı. Bu sırada Selçuk T., oyun parkurundan çıkan çocuğunu, öğretmeni Yeliz Keskinli'nin kucakladıktan sonra yere oturtup, defalarca tokat attığını gördü. Hemen içeri giren Selçuk T., oğlunu kucağına alarak, öğretmene tepki gösterdi. Eşinin vermesiyle kreşe gelerek, güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Tuba T. de ağlayarak, Keskinli'ye tepkisini dile getirdi.

DAHA ÖNCE DE ÖĞRENCİ DÖVÜP, UZAKLAŞTIRMA ALMIŞ

Selçuk T. ve eşi Tuba T., karakola giderek, Yeliz Keskinli hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine gözaltına alınan Keskinli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce de öğrenci dövdüğü gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenilen Yeliz Keskinli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Selçuk, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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