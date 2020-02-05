Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3)

KREŞ KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTI

Düzce'de küçük çocuğun şiddet gördüğü kreşin sahibi Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, veliye bilgi verildiğini, olayı adli makamlara bildirdiklerini söyledi. Bakan açıklamasında, 'Olay 4 Şubat tarihinde kameralarla görüntü kaydedilen ortak alanda gerçekleşmiş olup, anında kurum yönetimince olaya müdahale edilmiş, çocuk korumaya alınarak veliye gereken destek verilmiş, ivedilikle ilgili idari, kolluk ve adli makamlara bildirilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili idari ve adli işlem süreci başlatılmıştır. Kurum olarak her zaman şeffaflık ve çocuğa faydalılık ilkesini prensip edindiğimizden, olay ört bas edilmemiş bizzat tarafımızdan gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerlidir ve bize emanettir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme bilincindeyiz" dedi.

Bakan ayrıca, kurumun şeffaf olduğuna dikkat çekerek, 'Bizim kurumumuzun girişinde ve idare odamızda kamera vardır. Velilerimiz geldiği zaman giriş alanının içerisinde tüm koridorları ve ilgili alanları gönül rahatlığıyla görebilir. Biz bu olayın kamerayla tespitini yaptık ve velimize gösterdik. Gerekli işlemleri de yaptık. Bizim ilkemiz bir şeyi saklamak değildir. Bir şeyi ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarak gerekli müdahaleyi de yaptık zaten" diye konuştu.

Kaynak: DHA